Messina: decreto ingiuntivo Ato, il tribunale stoppa l’esecuzione

Il giudice della V sezione civile del tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo all’Ato Me1 Spa in liquidazione, con cui si pretende dal comune di Sant’Agata di Militello il pagamento di oltre 7 milioni e mezzo di euro per crediti presunti inerenti servizi resi in anni precedenti.

L’udienza è stata rinviata al 14 giugno 2021 per l’ammissione di eventuali mezzi istruttori. Il decreto ingiuntivo, notificato lo scorsom aggio, era stato opposto dall’amministrazione di Sant’Agata che aveva affidato l’incarico di rappresentanza legale agli avvocati Alfio Pappalardo e MassimilianO fabio, sostenendo l’illegittimità del credito reclamato dall’Ato a fronte di somme per poco meno di 10 milioni vantate dal comune nei confronti dell’ex società d’ambito in liquidazione.

“Il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall’Ato Me1 costituisce motivo di soddisfazione e rinvia al merito ogni decisione – commenta l’assessore comunale al bilancio, Antonio Scurria – ritenendo le difese prodotte dai nostri legali più che fondate, saldamente ancorate alle scritture contabili dell’Ente, continueremo in ogni sede la nostra battaglia contro il carrozzone mangiasoldi dell’Ato, a tutela dei superiori interessi pubblici.

Appare, comunque, auspicabile che il provvedimento del tribunale di Palermo, disposto in accoglimento delle nostre domande, possa rappresentare un momento di riflessione per tutti coloro che hanno, un po’ troppo frettolosamente, preso per oro colato le esorbitanti richieste dell’Ato, compresi quei pochi sindaci che recentemente hanno ritenuto di approvare, in un sol colpo, ben tre bilanci della società di ambito, nonostante fossero state evidenziate notevoli e preoccupanti criticità”.