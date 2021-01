Catania: specialisti della truffa in trasferta denunciati dalla polizia

Agenti della polizia di Stato hanno denunciato degli specialisti della truffa in trasferta a Catania. I poliziotti hanno denunciato i pregiudicati di Adrano R.A. e D.G. che oltretutto non potevano ritornare a Catania per tre anni per la loro personalità delinquenziale, abitualmente dedita ad attività delittuose.

La coppia, specializzata nello stratagemma della truffa dello specchietto, veniva sorpresa dagli agenti mentre si aggiravata, a bordo di un’auto, per le vie del centro cittadino, verosimilmente in cerca di una vittima da truffare.

I due malfattori, alla vista della pattuglia, tentavano la fuga ma sono stati subito bloccati e sottoposti ad un controllo di polizia. Nel loro veicolo, ben nasosta sotto una sciarpa, era stata notata una chiave meccanica per lo smontaggio degli pneumatici ed un gesso nero, sovente utilizzato per simulare graffi sulla carrozzeria.

I due sono stati denunciati dall’Autorità giudiziaria e sanzionati per la violazione delle norme vigenti perché fuori dal loro comune di residenza. La truffa dello specchietto è uno degli espedienti più utilizzati dai truffatori per estorcere denaro perché di semplice realizzazione: un rumore sulla fiancata dell’auto, un automobilista che si avvicina accusandoci di avergli urtato o rotto lo specchietto, un complie che recita il ruolo del finto testimone, la contestuale richiesta di una somma di denaro per riparare il danno, con la scusa di non voler coinvolgere le assicurazioni.