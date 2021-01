Messina: pesca illegale, denunciati due sub

Due sub sono stati denunciati dalla polizia di Stato a Messina per pesca illegale e tutto quanto pescato andrà in beneficenza. Ieri in località Santa Margherita, al termine di una battuta di pesca subacque, con addosso ancora la tuta da sub, gli agenti delle volanti, su segnalazione della capitaneria di porto, hanno denunciato e multato due sub.

I due sono stati denunciati all’autorità amministrativa e multati per attività di pesca sportiva subacquea effettuata con l’ausilio di apparecchi di respirazione e di notte. È stata sequestrata l’attrezzatura da pesca subacquea fra cui fucili e bombole d’ossigeno compresi.

Gli agenti hanno sanzionato i due sub per aver violato le disposizioni vigenti. I 10 kg di prodotto pescato sono stati donati in beneficenza.