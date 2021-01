Catania: il consigliere Cardello chiede di mettere in sicurezza i campi rom

Il consigliere di Italia Viva del II municipio di Catania, Andrea Cardello, chiede di mettere in sicurezz le baracche, i campi nomadi e dei rifiuti per disperati che sorgono nel territorio di Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio.

“In particolare – afferma Cardello – mi riferisco alle due zone di via Anfuso e del viale Africa. Ripari, per persone che meritano sicuramente una sistemazione migliore, ma realizzati con materiali di fortuna, recuperati ovunque e quindi anche infiammabili con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Già in passato, in entrambe le aree indicate dal sottoscritto, si sono verificati incendi di vaste proporzioni con grande pericolo per l’incolumità di residenti e pendolari.

Soprattutto nel viale Africa l’ex raffineria di zolfo, che doveva diventare un polo museale resta ancora una bomba sociale ed ecologica pronta ad esplodere ancora da un momento all’altro. Per queste ragioni – conclude Cardello – bisogna intervenire adesso, che si tratti di terreni comunali e privati, per questioni di pubblica sicurezza prima che ci scappi la tragedia irreparabile”.