Biancavilla (Ct): calci e pugni ai carabinieri per permettere la fuga del figlio

Per permettere al figlio di fuggire ha preso a calci e pugni i carabinieri. È successo nella stazione catanese di BIancavilla dove i carabinieri hanno arrestato un 56enne del posto. La donna dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.

Ieri sera i carabinieri, a seguito dell’allontanamento del figlio da una struttura della provincia etnea cui era stato affidato per motivi di salute, sono intervenuti nell’abitazione di famiglia per constatare l’eventuale presenza del minorenne e le sue condizioni. La madre, appena visti i carabinieri, senza una ragione, li ha minacciati e aggrediti per consentire al figlio di fuggire. Il ragazzo è stato affidato al padre che ne curerà il rientro in struttura.