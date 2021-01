Catania: sicurezza per via Martelli Castaldi

Il presidente del IV municipio di Catania, Erio Buceti, chiede sicurezza per la via Sabato Martelli Castaldi. Nel farlo valuta tutte le possibili soluzioni per rendere più sicura una delle arterie nevralgiche del quartiere Cibali.

La strada collega la circonvallazione con viale Mario Rapisardi. “Un lungo rettilineo dove tra attività commerciali, luoghi di culto e scuola – afferma Buceti – molti cittadini mi hanno segnalato il problema legato all’alta velocità e al rischio di attraversare la carreggiata. Che si scelga di percorrerla a piedi, oppure su due o quattro ruote, il risultato è sempre una situazione di perenne pericolo”.

Ecco allora la possibilità di creare un tavolo tecinco con esperti tecnici del comune e associazioni del territorio. Una “task force” per la realizzazione di un piano viabilità che garantisca passaggi pedonali sicuri ed elimini le lunghe code di auto dirette al viale Mario rapisardi. Il primo passo per la rivalutazione del rione che riguardi anche il restauro delle case diroccate nella vicina via Volturno”.