Catania: controlli serrati a Librino

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Librino a Catania hanno effettuato controlli serrati contro l’illegalità diffusa. Insieme agli agenti del commissariato, hanno partecipato alle operazioni le squadre dei cinofili che hanno supportato l’intervento con i cani antidroga.

Nel corso dei controlli è emerso che un’intera palazzina, composta da 4 appartamenti, era illegalmente allacciata alla rete elettrica, in maniera del tutto inusuale. In questo caso non si è verificato il “consueto” furto d’energia ottenuto bypassando il contatore, infatti, gli agenti hanno verificato che i contatori elettrici erano del tutto assenti.

Un prelievo illecito che concretizza il reato di furto aggravato per cui tutti i responsabili, la 44enne A.F., la 24enne C.M.M., la 75enne G.C.R. e il 46enne C.R. sono stati denunciati in libertà.

Visto il grave stato di illegalità riscontrato nell’edificio, nel corso degli accertamenti gli agenti hanno approfondito le indagini, venendo a capo di una ulteriore serie di reati, per lo più finalizzati all’indebita percezione di sussidi pubblici e per i quali sono in corso approfondimenti e comunicazioni da parte della polizia giudiziaria.

Inoltre, nel corso delle operazioni di polizia sono state effettuate due perquisizioni domiciliari.