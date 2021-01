Messina: si conclude la vertenza dei lavoratori dell’ex vigilanza venatoria

Dopo anni si conclude a Messina la vertenza relativa ai lavoratori dell’ex vigilanza venatoria. La FpCgil plaude all’esito giudiziale che ha visto 16 ricorrenti firmare un contratto a tempo determinato con la Messina servizi.

Anni durissimi che li ha visti restare senza lavoro ed in una gravissima condizione di difficoltà economica. “Più volte – dichiara Francesco Fucile, segretario generale Fp Cgil – abbiamo portato la vertenza in prefettura, all’attenzione del governo regionale, dell’assemblea regionale e delle istituzioni locali ma mai una risposta che ridesse dignità a questi lavoratori.

I lavoratori purtroppo riescono ad avere riconosciuto un loro diritto solo attraverso un ricorso giudiziale che ha superato le enormi resistenze che l’Amministrazione comunale ha posto in essere. Oggi i lavoratori lavoreranno in esecuzione di una Ordinanza del Tribunale di Messina alla Messina Servizi e con grande dignità, nonostante la professionalità che hanno acquisito nel tempo in materia di tutela ambientale ora si occuperanno di spazzamento e raccolta rifiuti.

