Catania: stava incendiando un furgone dei panini, arrestato

Stava appiccando un incendio ad un furgone adibito alla vendita di panini parcheggiato in piazza dei Martiri a Catania. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato M.R., 42 anni, per incendio doloso e furto aggravato.

L’incendio, all’arrivo degli agenti, era divampato nella parte anteriore del mezzo e sul quale stava armeggiando l’uomo segnalato. Quest’ultimo, alla vista della polizia, ha tentato una breve fuga appiedato, ma veniva bloccato immediatamente e trovato in possesso di tre bottiglie di birra rubate dal furgone e di un accendino usato per appiccicare le fiamme.

Dopo aver fermato il soggetto che rivelava di aver aperto alcune bombole di gas, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e nell’attesa del loro arrivo si prodigavano per spegnere l’incendio utilizzando gli estintori in dotazione alle auto di servizio. Sul posto è giunta anche una squadra di pompieri che spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza il mezzo, confermando di aver trovato due bombole con la valvola di sicurezza aperta.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Il soggetto è stato arrestato per incendio doloso e furto aggravato, mentre il proprietario del furgone, contattato telefonicamente, si è presentato in questura per formalizzare la denuncia.