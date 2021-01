Lungo due itinerari centrali per le vie di Catania “l’arte esce in strada”. È questo il titolo di una mostra fotografica che si snoda attraverso l’itinerario del barocco e quello storico culturale.

“In un momento particolare a livello globale e comunitario – spiega Massimo Siragusa, direttore artistico di Plenum fotografia contemporanea – in cui è divenuto impossibile godere delle bellezze custodite all’interno dei monumenti, dei musei e delle gallerie d’arte, abbiamo immaginato e curato un percorso fruibile da tutti, nel rispetto delle attuali norme vigenti a favore della salute pubblica collettiva.

L’intento – coerentemente con il percorso di galleria che abbiamo fatto in questi anni – è di far conoscere le ricerche e il linguaggio visivo di alcuni fotografi italiani tra i più autorevoli della scena internazionale e favorire un confronto tra le loro opere e ventidue palazzi cittadini che al momento non sono visitabili. Insieme al Comune di Catania che ha co-organizzato l’evento e al supporto di CityMap Sicilia abbiamo cercato di portare fuori, “in strada”, una parte del patrimonio custodito all’interno di luoghi d’arte privati e pubblici con l’auspicio di fare un dono gradito alla città”.

Dodici fotografi – Angelo Turetta, Annette Schreyer, Camilla Borghese, Cristina Vatielli, Davide Monteleone, Lorenzo Castore, Lorenzo Cicconi Massi, Luca Campigotto, Paolo Verzone, Silvia Camporesi, Stefano De Luigi, Tommaso Bonaventura – tra le migliori firme della fotografia italiana contemporanea, accompagnano con le loro immagini il visitatore edotto, il passante curioso o chiunque percorra più o meno consapevolmente le vie della mostra en plein air, in un viaggio alla riscoperta di alcuni tra i luoghi più suggestivi di Catania. I cittadini, infatti, avranno modo di vedere dal vivo le foto di autori importanti e di ricondividere su instagram i loro scatti amatoriali usando l’#larteesceinstrada e taggando @plenumgallerycatania @citymapsicilia @comunedicatania. Sarà, inoltre, possibile grazie al supporto di CityMap Sicilia avere un’anteprima del percorso e informazioni relative a questa iniziativa, cliccando sul Qr Code presente sotto ogni fotografia.

Ventidue fotografie – installate sulle “palette” collocate davanti ai palazzi storici con cui entrano in relazione – ritraggono ambienti cittadini e paesaggi naturali sparsi per il mondo offrendo nuovi spunti per guardare i ventidue siti cittadini, quali: Palazzo Tezzano, Anfiteatro Romano, Chiesa di S.Michele ai Minoriti, Quattro Canti, Circolo Unione, Basilica di S.Maria dell’Elemosina, Palazzo dell’Università, Palazzo S.Giuliano, Terme Achilliane, Palazzo dei Chierici, Fontana dell’Amenano, Piazza Duomo, Municipio, Chiesa S.Francesco Immacolata, Palazzo Gravina, Via Crociferi, Arco S.Benedetto, Chiesa S.Benedetto, Monastero S.Benedetto, Chiesa S.Giuliano, ex Badia di S.Giuliano.

“Sono particolarmente orgogliosa di co-organizzare la mostra fotografica curata dal prof. Massimo Siragusa, dal titolo L’arte esce in strada. Si tratta di un’iniziativa energica e coraggiosa che, nella sua realizzazione, si pone come precipua finalità di offrire, nel tempo delle attuali ristrettezze dettate dal DPCM, di poter godere delle bellezze della nostra città con l’approccio di una fruizione capovolta che, anziché, accogliere i visitatori “dentro” i monumenti della città, apre le porte verso l’esterno, mostrando la Bellezza dei nostri palazzi cittadini inaccessibili e impenetrabili in questo tempo. La mostra è un percorso che si snoda lungo le strade e la storia della nostra città, servendosi di due itinerari artistici straordinari quello “barocco” e quello “storico culturale”, due itinerari che creano un dialogo tra l’architettura, l’arte e il territorio. Una mostra inedita che vuole incoraggiare tutti coloro che nella consapevolezza e nel desiderio di vivere il periodo natalizio anche nell’espressione più alta della cultura, si approcceranno alla conoscenza del nostro patrimonio storico artistico e a quanto di più aulico possa alleviare le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo. Con queste parole l’Assessore alle Attività e ai Beni Culturali del Comune di Catania – Barbara Mirabella – apre ufficialmente la mostra che ci accompagnerà per tutte le Festività natalizie ed anche oltre, concludendosi il giorno 21 gennaio 2021. Ringrazio i promotori e gli artisti scelti tra le firme più autorevoli del mondo della fotografia”.

PERCORSO_L’ARTE ESCE IN STRADA

Palazzo Tezzano, Angelo Turetta – Roma S.Pietro

Anfiteatro Romano, Tommaso Bonaventura – Berlino, dalla serie 100DM/1

Chiesa di S.Michele ai Minoriti, Stefano De Luigi – dalla serie Idissey/2

Quattro Canti, Lorenzo Cicconi Massi – Paesaggi delle Marche

Palazzo Paternò Castello di Carcaci Paolo Verzone – dalla serie cadets/2

Basilica della Collegiata, Annette Schreyer – dalla serie songs of the sirens/2

Palazzo dell’Università, Silvia Camporesi – dalla serie Atlas Italiae

Palazzo S.Giuliano, Camilla Borghese – Palazzo Biscari

Terme Achilliane, Paolo Verzone – dalla serie Cadets/1

Palazzo dei Chierici, Davide Monteleone – Turkestan, dalla serie Sinomocene

Fontana dell’Amenano, Cristina Vatielli – dalla serie donne di picasso/1

Piazza Duomo, Lorenzo Castore – Havana, Cuba

Municipio, Luca Campigotto – Hong Kong-2016

Chiesa S.Francesco Immacolata, Lorenzo Cicconi Massi – Le Donne Volanti

Palazzo Gravina, Angelo Turetta – Piramide, Roma

Via Crociferi, Lorenzo Castore – Sadhu. Manikaran, India

Arco S.Benedetto, Stefano De Luigi – dalla serie Idissey/1

Chiesa S.Benedetto, Davide Monteleone – Great Game, dalla serie Sinomocene

Monastero S.Benedetto, Annette Schreyer – dalla serie Songs of the Sirens/1

Chiesa S.Giuliano, Cristina Vatielli – dalla serie donne di Picasso/2

ex Badia di S.Giuliano, Luca Campigotto – Chicago 2007

Via Crociferi/ Via di S.Giuliano, Tommaso Bonaventura – Berlino, dalla serie 100DM/2