Grammichele (Ct): calci e pugni all’ex incinta, fermato dai carabinieri

Non voleva rinunciare alla loro relazione. Per questo la seguiva per strada cercando in tutti i modi di farle cambiare idea. Lui, 24enne nigeriano e lei una sua connazionale di 29 anni, incinta, sono i protagonisti di questa triste vicenda. L’uomo ha gettato a terra l’ex compagna ben consapevole che fosse in attesa di un figlio, iniziando a colpirla con calci e pugni. È successo a Grammichele, centro in provincia di Catania.

Ad evitare un epilogo peggiore della vicenda è stato il fortunato ed immediato intervento dei carabinieri della vicina caserma che, sentendo le grida della poveretta, sono subito accorsi sul posto bloccando il giovane esagitato e chiamando il 118 per soccorrere la donna.

La donna, visitata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone non versa in cattive condizioni di salute e il feto non corre alcun pericolo di vita fortunatamente.