Catania: minore arrestato per tentato omicidio di un coetaneo

L’accusa è di quelle gravi, gravissime, soprattutto per un minorenne. Stiamo parlando di tentato omicidio. Il fatto di sangue è accaduto ieri sera a Catania per le vie del centro storico.

Protagonisti della turpe vicenda sono stati due gruppi d adolescenti che da piazza STesicoro si sono spostati in una stretta via nella zona adiacente piazza San Domenco. Nonostante il dispiegamento di forze dell’ordine presente in zona i giovani hanno iniziato a litigare.

Un fatto segnalato poco dopo le 18.00 agli agenti della polizia di Stato. La lite sarebbe stata ben poca cosa, se non si fosse tramutata in un episodio di grave violenza a qualche centinaio di metri di distanza. La lite sarebbe scaturita per motivi di gelosia. Gli agenti sono intervenuti sul posto per porre fine al conflitto tra due giovani e le cose sembravano essersi appianate con una stretta di mano fra i contendenti.

Poco più tardi, per, uno dei due, 16 anni, insieme al suo gruppo di amici si è ritrovato in un noto locale frequentato da giovanissimi, ancora nervoso per la lite di poco prima. Il giovane mostrava segni di irrequietezza e volontà di attaccare briga. Un proposito, questo, accolto come un invito da un altro gruppo di giovani del locale che lo hanno sfidato a dimostrare le proprie capacità, avendo sentito la discussione fra il giovane e i suoi amici.

Dalle parole si è subito passati ai fatti. Ma è intervenuta una volante che sembrava avesse messo fine alla lite. Per alcuni componenti della banda, invece, l’onta di essere stati fermati nella sfida da loro lanciata al giovane, non hanno voluto far finita di nulla e quindi è iniziato un inseguimento e una nuova sfida alla quale il minorenne non si è sottratto e che è terminata con l’accoltellamento del ragazzo abbandonato poi sul terreno, con una copiosa emorragia.

Grazie ad alcune segnalazioni, gli agenti della questura sono intervenuti sul posto e qui gli agenti che poco prima erano intervenuti alla villa Bellini, si sono trovati di fronte allo stesso giovane che hanno riconosciuto. Il ferito è stto accompagnato al pronto soccorso dove il giovane si trova ancora in prognosi riservata.

Immediatamente sono scattate le indagini. E’ stato subito interrogato il giovane sopreso a litigare alla villa Bellini con la vittima, ma lui non c’entrava. Allora sono stati ascoltati testimoni e censite le telecamere presenti slu posto dell’accoltellamento. La vittima però essendo rimasta vigile ha parlato agli investigatori che intorno all’1 dell mattino, a pochissimo tempo dalla commissione del tentato omicidio, hanno sentito i testimoni, effetutato sequestri, compilato decine e decine di atti e comunicato i dati al pm della procura dei minorenni.

Il presunto responsabile del tentato omicidio, anche lui minorenne, è già nel centro di prima accoglienza di Catania dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.