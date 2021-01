Adrano (Ct): bombole di gas senza concessione, una denuncia

Tutto era scaturito da una segnalazione di fuga di gas. La vicenda aveva condotto all’arresto di una donna di 36 anni, poi liberata e ala denuncia della figlia minorenne per gli stessi reati di resistenza e lesioni e pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Oggi il titolare del deposito abusivo nei pressi del quale sabato era avvenuta l’aggressione ai danni di due agenti del commissariato, è stato denunciato per detenzione di bombole di gas per una capacità di accumulo di 1425 Kg.

Nel deposito era stata riscontrata la presenza di ben 89 bombole, ammassate all’inerno di un locale di appena una trentina di metrei quadrati, privo dei previsti requisiti antincendio, senza idoneità alcuna per le finalità cui era stato adibito. All’esterno su un furgone parcheggiato erano state trovate altre 8 bombole, a riprova di un’attività di commercio senza le previste autorizzazioni di legge.

Il locale adibito arbitrariamente a deposito era non idoneo e privo di certificazione di prevenzione incendi, mentre il proprietario era sprovvisto delle licenze e delle concessioni per esercitare l’attività in questione, specificatamente previste per l’ingente numero di bombole di gas rinvenute.

Il locale posto in sicurezza con l’ausilio dei vigili del fuoco è stato sequestrato così come le bombole rinvenute che venivano trasferite in sicurezza presso apposito deposito. Grazie al pronto intervento della volante, ripristinando le condizioni di legalità, si è interrotto il protrarsi di grave rischio per la pubblica incolumità, considerato come il deposito in questione si trovasse in un quartiere popolare densamente abitato.

Sono in corso ulteriori accertamenti.