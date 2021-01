Musica: il gala dell’operetta del coro lirico siciliano

Quarto e penultimo appuntamento sui nostri canali con un concerto del coro lirico siciliano. Si tratta del galà dell’operetta girato al teatro Garibaldi di Piazza Armerina, nell’ennese.

Il coro lirico siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, presenta un ricco e accattivante programma eseguendo le più frizzanti pagine del repertorio operistico.

Saranno eseguiti brani trattai da “il paese dei campanelli, Cin ci là, La principessa della Czarda, Il paese del sorriso, etc”. L’ottocentesco teatro Garibaldi di piazza Armerina sarà il palcoscenico ideale del gran gala dedicato all’operetta, arricchendosi di colori e suoni che riportano l’ascoltatore in un’atmosfera di altri tempi coinvolgendolo in un divertimento spensierato, perfetto per questi giorni di festa in attesa dell’ultimo concerto che pubblicheremo sui nostri canali per gentile concessione del coro lirico siciliano.

Il programma eseguito dagli artisti con i solisti: Lella Arrigo, soprano; Antonella Arena, mezzosoprano; Fabio Distefano, tenore; Alberto Munafò Siragusa, tenore; Riccardo Bosco, basso, accompagnati dal maestro Francesco Drago al pianoforte.

L’elenco dei brani eseguiti dal coro lirico siciliano:

-F. Lehàr – Il paese del sorriso – Tu che m’hai preso il cuor (soli: Lella Arrigo, Fabio Distefano)

-F. Lehar – La Vedova Allegra – Romanza della Vilja (solo: Lella Arrigo)

-F. Lehar – La Vedova Allegra – Come di rose un cespo (Antonella Arena, Alberto Munafò Siragusa)

-F. Lehar – La Vedova Allegra – Tace il labbro (soli: Lella Arrigo, Fabio Distefano)

-C. Lombardo, V. Ranzato – Il paese dei campanelli – Fox della luna (soli: Antonella Arena, Alberto Munafò Siragusa)

-C. Lombardo – Madama di Tebe – Spesso a cuori e picche (soli: Antonella Arena, Fabio Distefano)

-C. Lombardo – La Principessa del Bal Tabarin – Frou Frou del tabarin (Antonella Arena)

-E. Kalman – La principessa della Czarda – L’ora d’amor (Antonella Arena, Alberto Munafò Siragusa)

-E. Kalman – La principessa della Czarda – Canta un coro di angioletti (Antonella Arena, Alberto Munafò Siragusa)

-E. Kalman – La principessa della Czarda – Mamma bel core (soli: Antonella Arena, Alberto Munafò Siragusa)

-C. Lombardo, V. Ranzato – Cin ci là – O cin ci là (soli: Antonella Arena, Fabio Distefano)

-Selezione da La Vedova Allegra e Il Cavallino bianco