Militello Val di Catania (Ct): preso mentre razzia un casolare

Il 54enne Antonino Maggiore di Militello Val di Catania è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per furto aggravato in un casolare. I militari erano di pattuglia in contrada Porto Salvo, agro di Militello, procedendo al controllo di un’auto ferma sul ciglio della strada, avendo notato l’uomo mentre era intento a caricare sull’auto due ruote di uno scooter e delle taniche di benzina.

I successivi accertamenti hanno permesso di acclarare che il materiale era stato appena rubato da un casolare ubicato nelle vicinanze e che a poca distanza dallo stesso vi erano un compressore e una carriola pronti ad essere caricati nella macchina del ladro.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, un pensionato del luogo mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato ai domiciliari.