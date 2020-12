Naso (Me): “nuovi orizzonti” contraria alla privatizzazione della spiaggia

Il gruppo “Nuovi orizzonti per Naso” scende in campo a difendere la spiaggia di Ponte Naso che secondo il gruppo dovrebbe restare libera e aperta a tutti. Nel corso del consiglio comunale dello scorso 18 dicembre Sara Caliò, Pamela Buttò, Maria Luisa Triscari e Attilio Onofaro, uniti e combattivi, hanno bocciato l’adozione preliminare del piano di utilizzo del demanio marittimo, così come presentato dalla giunta Nanì.

Un piano votato dai consiglieri di maggioranza che prevede, in modo incomprensibile e imbarazzante, di dare in concessione quasi il 50% del litorale, impedendo, di fatto, la libera fruizione di circa la metà di una delle spiagge più belle del comprensorio.

Il gruppo “nuovi orizzonti per Naso”, ribadisce che “occorre ridurre notevolmente la parte di spiaggia che sarà possibile dare in concessione ai privati e da destinare agli stabilimenti balneari aumentando (e lasciando come nel presente) il più possibile la parte di spiaggia libera”.

Annunciate nuove iniziative per contrastare l’adozioen di un piano spiagge che rischia di attentare in modo irreparabile alla bellezza di un litorale, che è bello proprio così come è, ossia unico ed incontaminato.

Da qui l’appello del gruppo alla comunità di Naso per fare “fronte comune al d là delle appartenenze politiche. Opponiamoci insieme contro la privatizzazione della spiaggia di Ponte Naso – prosegue il comunicato – si tratta della difesa culturale dell’irrinunciabile meravigliosa tipicità del nostro territorio”.