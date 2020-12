Gravina (Ct): contributi per il trasporto degli alunni disabili

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2021 per presentare le domande per l’erogazione del contributo economico per il trasporto dei soggetti con disabilità. Lo rende noto il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso insieme all’assessore con delega ai servizi sociali, Valentina Cavallaro.

Giammusso e Cavallaro comunicano che sono stati attivati i progetti integrativi e migliorativi in favore degli alunni disabili con l’assegnazione dei voucher di servizio per l’assistenza relativa al secondo e terzo trimestre dell’anno scolastico 2020-2021. È stato anche pubblicato l’avviso per l’erogazione del contributo economico per il trasporto dei soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale.

“La misura disposta dalla nostra Amministrazione relativa all’assistenza degli alunni disabili – ha spiegato il primo cittadino – interviene in via sussidiaria e integrativa, in attesa che il personale Ata venga appositamente formato per l’assistenza igienico-personale, garantendo così continuità ai servizi. La nostra Giunta ha predisposto per tempo l’integrazione delle risorse (nonostante l’erogazione di queste prestazioni sia di competenza delle Scuole e quindi dello Stato) prendendo atto delle problematiche segnalate dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Rodari-Nosengo e Giovanni Paolo II. Si tratta di un aspetto ribadito da una sentenza del Cga e che ha interessato tutti i Comuni, per questo ho già sollevato la questione in seno al Consiglio regionale Anci, di cui faccio parte. Voglio ancora una volta sottolineare l’importante lavoro svolto dall’11° servizio e in particolare dal responsabile dottor Santo Lagona”.