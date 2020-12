Acireale (Ct): feste e solidarietà dei cavalieri di Malta OSJ

Natale è solidarietà, è pensare agli ultimi, è dedicare attenzione o anche un semplice sorriso a chi ne ha bisogno: con questi principi e valori i cavalieri del gran priorato di Sicilia del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme cavalieri di Malta-OSJ anche quest’anno hanno voluto lasciare il segno con diverse iniziative benefiche a favore della parrocchia Immacolata concezione ai Minoritelli di Catania, retta da don Giovanni Romeo ed all’associazione Madonna della tenda di Cristo di Acireale.

Al sacerdote Giovanni Romeo sono stati affidati 20 pacchi alimentari che saranno consegnati in forma anonima alle famiglie bisognose del quartiere dove insiste la chiesa Immacolata Concezione ai Minoritelli di Catania.

“In questo Natale così diverso e difficile per molteplici motivi– afferma il gran priore di Sicilia dott.ssa Natalina Romania- l’ordine dei Cavalieri di Malta OSJ, con il patrocinio del nostro gran maestro S.A.R. il principe don Thorbion Paternò Castello, come ogni anno non dimentica le famiglie meno fortunate, che vivono nel bisogno. Abbiamo deciso di consegnare i pacchi alimentari a don Giovanni Romeo per la fiducia, la generosità e la delicatezza nel dare un aiuto ai più bisognosi”.

Don Giovanni Romeo ha ringraziato l’ordine dei Cavalieri di Malta OSJ per la donazione e la generosità che li distingue. Erano presenti il gran priore di Sicilia e ministro dell’Istruzione dott.ssa Natalina Romania, il gran cancelliere cav. Renato Pollari, il vice priore prof. Giovanni Maria Alongi, il cav. dott. Giuseppe Nicotra, il cav. dott. Giuseppe Alizzio, la dama avv. Marisa Coco, il cav. Pietro Vinti, il cav. dott. Santo Pietro Paolo ed il cav. Gianni Antista.

All’associazione Madonna della Tenda di Cristo di Acireale, che si rivolge principalmente ai bambini, mamme e famiglie in difficoltà o donne vittime di violenza, i Cavalieri di Malta OSJ non hanno voluto far mancare beni e viveri di prima necessità che serviranno a strappare un sorriso a chi questo sorriso è stato rimosso a causa della violenze. Ad accogliere i Cavalieri di Malta OSJ è stata sr Alfonsina che con discrezione ed umiltà li ha voluti ringraziare.

“Abbiamo trascorso un anno così strano – ha sottolineato la dott.ssa Romania- che ci ha visti tutti più preoccupati e più soli, ecco che questo Natale può essere l’occasione per stringerci alle persone a noi più care, a chi ha bisogno, in modo tale da riscoprire i veri valori della vita che sono l’amore, la generosità e la salute”.