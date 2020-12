Il concerto di Natale del coro lirico siciliano sui nostri canali

Ogni palco del teatro comunale Garibaldi di Avola, centro in provincia di Siracusa, occupato da un corista del coro lirico siciliano diretto dal maestro Francesco Costa per un concerto di Natale tutto da gustare.

Pubblichiamo oggi per voi lettori di Ecodisicilia il concerto lirico augurale con scene tratte da: “Nabucco”, “cavalleria rusticana”, “Macbeth”, “La Traviata”, “il trovatore” e “i lombardi alla prima crociata” per concludere con il celeberrimo brindisi.

I coristi, accompagnati al pianoforte dalla maestra Giulia Russo, si sono esibiti nel bellissimo teatro comunale di Avola in un programma molto stimolante e di impatto. Ad aprire il programma il nostro inno di Italia “Il canto degli italiano” di Novaro e Mameli cantato con enfasi dai coristi, tutti con la mano sul petto. A seguire “An die fraude” di Beethoven; “gli aranci olezzano” e “Viva il vino spumeggiante” da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni; “Patria oppressa” da Macbeth di Verdi; “O signore dal tetto natio” da I lombardi alla prima crociata sempre di Giuseppe Verdi e, ancora, sempre da opere di Verdi: “Vedi! Le fosche notturne spoglie” da Il trovatore “Va’, pensiero, sull’ali dorate” dal Nabucco, “Coro di zingarelli e mattadori” da La Traviata con i solisti Antonella Arena, mezzosoprano, Riccardo Bosco e Marco Tinnirello, bassi. Il concerto si conclude poi con “Libiamo ne’ lieti calici”, il famoso brindisi tratto da La Traviata sempre di Verdi con i solisti Alberto Munafò Siragusa, tenore e la soprano Chiara Salerno.

Un’iniziativa, questa del coro lirico siciliano di veicolare per quest’anno la grande musica lirica attraverso il web con video precedentemente registrati e montati, è lodevole. L’obiettivo è quello di far continuare a vivere la cultura e la bellezza della musica che sono armi potenti contro ogni forma di negatività e bruttura. E così il coro lirico siciliano ha realizzato una vera e propria opera di decentramento culturale facendo arrivare la grande musica lirica, sinfonica e le romanze da salotto in gran parte del territorio regionale e nazionali.

Noi di Ecodisicilia siamo orgogliosi di poter ospitare sui nostri canali (www.ecodisicilia.com; il nostro canale Youtube e la nostra pagina facebook) i concerti del coro lirico siciliano, certi che soprattutto in un momento come questo trasmettere notizie positive e di grande spessore culturale siano degli strumenti importanti per far stare meglio i nostri lettori.

Il concerto di Avola è stato possibile grazie anche alla collaborazione sinergia con l’amministrazione Cannata. Sotto la volta affrescata da Scalia, le voci del coro lirico siciliano, accompagnate dalla pianista Giulia Russo, faranno rivivere le passioni, le grandi emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più commoventi e struggenti pagine dei compositori italiani e non. Un viaggio nell’opera con i celebri cori verdiani, un omaggio alla sicilianità del sommo compositore verista Pietro Mascagni; un inno allo spirito collettivo dell’umanità con la nona sinfonia “la corale” di Beethoven in occasione dei festeggiamenti per il 250° anniversario della sua nascita. Una serata ricca di musica e di emozioni grazie alle eterne e sublimi melodie con cui gli immortali operisti hanno incarnato l’amore e la forza del sentimento.