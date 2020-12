Giardini Naxos (Me): in casa aveva mezzo kg di marijuana, arrestato

A Giardini Naxos, nel messinese, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato il 45enne D.B.S., già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli i militari della stazione di Giardini Naxos avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo e sono stati avviati specifici servizi di osservazione e hanno notato una sorta di ripostiglio realizzato sul balcone di casa.

Il servizio di osservazione effettuato ha fatto ritenere che nell’appartamento potesse essere detenuta della droga. Così i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani antidroga del nucleo cinofili di Nicolosi. Nel ripostiglio sul balcone c’erano 150 grammi di marijuana ancora verde. Il ripostiglio in realtà era un essiccatoio per la marijuana in cui erano state installate sei lampade termiche per riscaldare l’ambiente, dei ventilatori per diffondere uniformemente il calore e un termometro elettrico per misurare la temperatura e mantenerla costante.

Inoltre, nel corso della perquisizione, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione i carabinieri hanno trovato, nel garage in uso all’uomo, altri 300 grammi di marijuana già essiccata, un bilancino elettronico di precisione e il materiale per il confezionamento della stessa in dosi e una pistola a salve, riproduzione di un revolver. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato, la droga è stata inviata ai laboratori per analisi tenciche e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari e ieri mattina il suo arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.