Catania: cassonetti  e spazzatura in strada a San Giovanni Galermo

A San Giovanni Galermo, popoloso quartiere di Catania, cassonetti e spazzatura sono diventati i protagonisti delle vie Allegria, Don Minzoni e Luisella.

Un problema che il consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale, ha segnalato alle istituzioni competenti. La situazione più drammatica si verifica soprattutto il lunedì mattina con il personale addetto che non può eliminare la spazzatura che si accumula fuori dai contenitori, per mancanza di mezzi adeguati.

In particolare, in via Aleggria, questo genera il malumore dei residenti nei palazzi vicini che ora chiedono di spostare i casasonetti per non assistere più ad un simile spettacolo davanti alle loro case. Da qui la proposta del consigliere Zingale di risolvere il problema con l’installazione di telecamere e, contemporaneamente, attivando il porta a porta che consentirà di eliminare nel tempo i cassonetti.