Gravina (Ct): spaccio di droga, 16 arresti

È stata denominata “family drug” la vasta operazione antidroga che ha portato questa mattina all’arresto di 16 persone indagate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale, supportati dal nucleo cinofili e del XII reggimento stanno eseguendo i provvedimenti restrittivi emessi dal gip di Catania.

Le indagini sono state avviate ad aprile del 2019 e hanno permesso di individuare due distinte organizzazioni criminali operanti in via Francia di Gravina di Catania nonché sul territorio del comune di Mascalucia e in zone limitrofe, rispettivamente dirette da Giuseppe Nicolosi, detto anche Kawasaki e Roberto Cerami. Erano loro a spartirsi il territorio per lo spaccio di cocaina e marijuana.

Scopo dell’associazione era quello di trafficare sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di scoprire i vertici e i ruoli di ciascun membro delle organizzazioni, nonché le dinamiche gestionali con cui venivano gestite le piazze di spaccio. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga, grazie al monitoraggio della numerosa clientela dei due gruppi criminali.

Nicolosi, sospettando di essere monitorato ha cercato e trovato diverse cimici nascoste nella prossimità dell’area di spaccio da lui gestita. Dopo la scoperta delle microspie uno degli indagati, non colpito dal provvedimento restrittivo, vicino a NIcolosi, non ha esitato ad incendiare un’area verde attigua al civico 2 di via Francia nel tentativo probabile di distruggere eventuali telecamere presenti, mettendo però a rischio anche l’incolumità delle persone residenti.

Per spegnere le fiamme, infatti, era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.