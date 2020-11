Messina: panoramica, emanato avviso per l’intervento di valorizzazione

Nell’ambito del patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina, area tematica turismo e cultura, intervento strategico per la valorizzazione delle risorse ambientali, la terza direzione viabilità metropolitana di Palazzo dei Leoni ha reso noto l’avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di interesse a partecipare la procedura negoziata finalizzata all’individuazione di operatori economici cui affidare servizi per l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, redazione della relazione geologica definitiva, della valutazione d’incidenza nonché all’esecuzione di indagini geognostiche e rilievi topografici per l’intervento relativo a “Panoramica Castroreale-Monti Peloritani, collegamento e messa in sicurezza”.

I servizi da affidare hanno lo scopo di integrare il gruppo di progettazione, costituito da dipendenti dell’ente, che ha redatto il progetto preliminare, per rispettare i termini di scadenza del finanziamento dell’opera, fissato per il 31 dicembre 2021.

I luoghi di esecuzione delle attività richieste sono dislocati nei territori dei Comuni di Castroreale, Santa Lucia del Mela, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo e Pagliara.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina e che potrà essere consultato per maggiori dettagli sui suoi contenuti.