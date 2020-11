Alcamo (Tp): sequestrati 700 giocattoli contraffatti in negozio cinese

Sono ben 700 i giocattoli non sicuri e contraffatti sequestrati ad Alcamo, nel trapanese, in un negozio cinese. Nel corso del controllo della guardia di finanza è stato individuato un lavoratore in nero.

Alcuni giocattoli sequestrati avevano marchi di famosissime case di produzione evidentemente contraffatti. Altri avevano la scritta CE che si riferiva non al marchio della comunità europea, ma all’acronimo di China Export, indicativo dell’origine extracomunitaria dei prodotti.

Al termine degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro penale 745 giocattoli e il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, contraffazione, ricettazione e per aver introdotto nello Stato e posto in vendita prodotti non sicuri, in quanto completamente sprovvisti di indicazioni idonee ad identificare il giocattolo, l’importatore o il fabbricante, istruzioni e informazioni di sicurezza in lingua italiana e avvertenze d’uso.

Dei tre dipendenti identificati nel locale uno lavorava totalmente in nero. Il datore di lavoro non aveva effettuato alcuna comunicazione preventiva obbligatoria, omissione che viene sanzionata con li pagamento di 1.500 euro a 9.000 e che comporta l’obbligo di assunzione del lavoratore per 90 giorni.

Per il consumatore, avere a disposizione tali informazioni sul prodotto che acquisterà, avere la garanzia della qualità dei materiali usati e della salubrità dei processi produttivi, non essere tratto in errore sull’origine del prodotto, rappresenta un fattore determinante per operare scelte consapevoli, rispettose della sua salute, soprattutto con riferimento ai giocattoli, articoli con cui i piccoli consumatori entrano in contatto quotidianamente.