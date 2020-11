Catania: marito violento in manette

Un altro marito violento è finito in manette a Catania. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo dopo essere intervenuti nel corso di una furiosa lite con la moglie.

Con il loro intervento gli agenti hanno evitat oche la situazione sfociasse in tragedia e il coraggio della donna, che ha denunciato il marito, ha posto fine ad una vicenda di maltrattamenti in famiglia che durava ormai da diversi anni. L’uomo rincasava spesso ubriaco e aveva un comportamento violento nei confronti della donna. Tra vessazioni e insulti la vita della povera vittima era diventata insopportabile.

In un episodio l’uomo è arrivato a minacciarla di morte brandendo un coltello a serramanico e altre volte un bastone. Il tutto alla presenza dei propri figli minori.

Grazie al racconto della donna gli investigatori hanno potuto raccogliere tutti gli elementi necessari per porre fine al dramma vissuto in questi anni. Il 41enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria e nei suoi confronti è stata disposta anche la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice procedente.