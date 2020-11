Gravina (Ct): giornata contro la violenza sulle donne, i simboli in piazza

Oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche il comune di Gravina di Catania decide di essere presente ospitando in piazza i simboli della lotta al femminicidio e ad ogni tipo di violenza nei confronti delle donne.

Una sedia rossa e un paio di scarpe dello stesso colore circondati da ciclamini, a testimonianza della giornata dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della violenza di genere.

All’iniziativa dell’amministrazione erano presenti l’assessore con delega ai servizi sociali, Valentina Cavallaro; il vicesindaco Rosario Condorelli; il presidente del consiglio, Claudio Nicolosi; il consigliere comunale Franco Marcantonio e l’ex consigliere Luigi Di Mariano.

“La violenza sulle donne è un fenomeno che purtroppo continua a essere presente nella nostra società – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – le cronache quotidiane spesso ci restituiscono un quadro preoccupante: quest’anno abbiamo assistito a una recrudescenza dei casi di violenza domestica proprio durante i mesi di lockdown imposti dall’emergenza sanitaria. Come cittadini e come amministratori abbiamo il dovere di contrastare con ogni mezzo questo fenomeno inaccettabile”.

Dello stesso tenore le parole dell’assessore Cavallaro: “La discriminazione, la mancanza di pari opportunità, la visione distorta del ruolo femminile, sono tutti aspetti che giocano un ruolo determinante negli episodi di femminicidio e, in generale, in tutti i casi di violenza, che sia fisica o psicologica. Oggi purtroppo rischia di diventare un’emergenza nell’emergenza, le iniziative come quella di oggi devono servire ancora di più a dare coraggio a tutte le donne che non riescono, per paura, a denunciare. Il messaggio che vogliamo lanciare è proprio rivolto a loro”.

“Ringrazio l’assessore Cavallaro per aver personalmente curato l’installazione – ha concluso il sindaco – così come il 5° Servizio per aver predisposto la posa dei ciclamini rossi”.