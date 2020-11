Catania: allagamenti, l’allarme del comitato Romolo Murri

Il comitato Romolo Murri lancia l’allarme sui continui allagamenti che colpiscono la città durante le piogge. Nella settimana è prevista pioggia con allerta meteo arancione e la città, secondo il comitato, si fa trovare assolutamente impreparata.

Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede che l’emergenza sia affrontata adesso. “Prima la situazione di dissesto – scrive – non consentiva interventi decisivi in tal senso, ma ora? Ci dobbiamo preparare ad un inverno con il canotto nel bagaglio dell’auto e pronto per ogni evenienza? Già da stamattina la situazione era allarmante con tombini letteralmente saltati, strade allagate e automobilisti costretti a passare da una corsia all’altra per non restare bloccati al centro di veri e propri laghi.

A questo va aggiunto anche il terriccio sull’asfalto dovuto ad un manto stradale in pessime condizioni. Fino a quando dovremo sopportare tutto questo? La situazione in cui si trova il sistema di caditoie e l’intero apparato per il deflusso delle acque piovane a Catania è stato ampiamente dimostrato. Già oggi decine e decine di strade diventati canali dove bisogna usare le barche.