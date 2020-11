Tortorici (Me): finanziati i lavori di manutenzione della caserma

Sono stati finanziati i lavori di manutenzione della caserma dei carabinieri a Tortorici, nel messinese. L’intervento consentirà di impermeabilizzare il terrazzo della caserma da molti anni interessato da infiltrazioni d’acqua.

Il finanziamento da circa 26 mila euro è stato erogato dal ministero dell’interno e rientra nell’ambito delle attribuzioni di somme per il 2020 per gli enti in stato di dissesto finanziario, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni da assegnare alla polizia di Stato e all’arma dei carabinieri.

Il progetto prevede lavori di manutenzione sulla terrazza della stazione dei carabinieri, consistenti nella sostituzione della pavimentazione esistente, previa impermeabilizzazione della stessa. “L’attenzione sul territorio avviene anche attraverso la richiesta di queste somme – afferma il sindaco, Emanuele Galati Sardo – già da diversi anni i militari della stazione dei carabinieri segnalavano questo problema nell’immobile e finore non erano stati eseguiti lavori di tipo risolutivo. Sono certo – conclude il primo cittadino – che l’esecuzione di questo intervento, frutto di accurata programmazione e progettazione, risolverà le infiltrazioni d’acqua nell’immobile adibito a caserma dei carabinieri”.