Ragusa: spaccate in esercizi commerciali, arresti della polizia

Due persone sono state arrestate dalla polizia di Ragusa per aver messo a segno delle spaccate in esercizi commerciali tra Vittoria e Comiso. P.F. e S.S. sono stati raggiunti dalla misura degli arresti domiciliari, mentre un terzo soggetto S.S: è stato destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella notte dello scorso 7 maggio P.F. e S.S. avevano cercato di rubare una Fiat Cinquecento da utilizzare come ariete, ma non riuscivano a portare a termine l’intento criminoso perché messi in fuga dalle grida del figlio della proprietaria dell’autovettura.

Poco dopo i due riuscivano ad impossessarsi di una Fiat Panda che è stata immediatamente utilizzata come “ariete”, tentando una prima spaccata, non andata a buon fine, in danno di un negozio di telefonia di Vittoria e successivamente, sono riusciti ad infrangere la vetrina di un bar, asportandone il registratore di cassa.

I due, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, il 13 maggio si erano resi responsabili del furto di due biciclette di proprietà di un imprenditore. Al termine degli adempimenti di rito, P.F. e S.S. sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre S.S. alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.