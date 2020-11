Catania: lotta allo spaccio, sequestrati marijuana e cocaina

Agenti della polizia di Catania hanno sequestrato 2,250 grammi di marijuana e 8,8 grammi di cocaina. Nel primo caso, nel corso della mattinata, gli agenti hanno individuato una persona che si era allontanata immediatamente dopo aver visto gli agenti e che si trovava ferma sul terrazzo di uno stabile di via San Jacopo, nelle vicinanze del rione Villaggio sant’Agata.

Insospettiti, gli agenti hanno verificato di persona con un approfondito controllo del palazzetto, scoprendo così, nascosto sul lastricato solare, una busta contenente 1.700 grammi di marijuana e 8.8 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confeazionamento delle dosi e diversi bilancini. Tutto è stato sequestrato e sottoposto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il secondo sequestro è avvenuto nella serata dello stesso giorno e poco distante da dov’era stato operato il primo ossia in viale Biagio Pecorino. Durante un normale controllo su strada gli agenti sono stati attirati dal persistente e tipico odore della cannabis che sembrava provenire da un edificio lì ubicato. Gli agenti hanno richiesto l’ausilio della squadra cinofili che è giunta sul posto con App e Maui, i due segugi antridroga che ci hanno messo davvero poco tempo per individuare la busta con 550 grammi di marijuana già suddivisa in 845 bustine pronte alla vendita, nascoste in un muro condominiale dell’androne di un palazzo del viale. Anche in questo secondo caso la droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.