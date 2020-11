Catania: discariche a cielo aperto a Borgo Sanzio, chieste telecamere

Posizionare delle telecamere anti discariche nel IV municipio a Catania. A chiederle è Erio Buceti che lo scorso ottobre, in seguito ad una seduta del consiglio, aveva ottenuto l’approvazione di un emendamento ad una mozione presentata da alcuni consiglieri.

“Si parlava della necessità di installare telecamere di sicurezza per prevenire la formazione di discariche abusive su viale Benedetto Croce, in via Santa Rosa da Lima, in via Bergamo e in via Allegria. Oggi – dichiara Buceti – questi problemi restano più attuali che mai e solo mezzi drastici, come l’impianto di videosorveglianza e la relativa sanzione, possono far desistere gli incivili dalle loro scellerate azioni, interi quartieri come San Giovanni Galermo, Cibali o San Nullo non possono restare sotto scacco dagli sporcaccioni che abbandonano ai bordi delle strade e delle piazze mobili, vecchi materassi e molto altro ancora che si accumula a dismisura.

Materiali infiammabili – prosegue il presidente del III municipo – con il rischio di roghi di vaste dimensioni e la formazione di nubi nere estremamente nocive per la salute pubblica”. Molti punti a rischi odi Cibali e San Giovanni Galermo vengono resi inaccessibili con l’installazione di massi di grosse dimensioni. Qualche incivile è stato segnalato alle forze dell’ordine grazie alla collaborazione di comitati cittadini e associazioni di quartiere.

La democrazia partecipata ha stabilito come i catanesi non vogliano più discariche abusive nelle proprie strade, nelle piazze e perfino dentro i parchi. Le telecamere di sorveglianza vanno posizionate nei punti a maggior rischio. A questo proposito, già lo scorso settembre il consiglio del III municipio di Catania aveva indicato come via dei Salesiani, via Orto Limoni angolo via Calatabiano, via Canfora angolo via Scandurra, via Palazzotto angolo via Fimia e via Grotte Bianche all’altezza di via Sisto le zone da monitorare a Borgo Sanzio.

“Con palazzo degli elefanti da tempo lavoriamo in totale sinergia per combattere i problemi del nostro territorio – afferma Paolo Ferrara, presidente del III municipio – per queste ragioni sarà mia premura stabilire un filo diretto con l’assessore all’ecologia Cantarella per attivare gli iter necessari a installare le telecamere di sicurezza. Parliamo di uno dei più importanti rimedi alla crescita incontrastata delle discariche abusive che ormai, in tutta la città, ha ampiamente superato i livelli di guardia. In alcuni casi – prosegue Ferrara – i cittadini mi hanno segnalato di centri di raccolta completamente sommersi dalla spazzatura e da materiali altamente infiammabili come vecchi copertoni o mobili”.

L’occhio elettronico per non vedere più il sacchetto di plastica lanciato al volo del finestrino dell’auto in transito oppure scongiurare il rischio di intere soffitte o magazzini svuotate ai bordi della strada.