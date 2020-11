Catania: tentato omicidio in via Leucatia, un fermato

La sua intenzione era proprio quella di uccidere Pietro Costanzo, 54enne di Catania. Lui, Fabio Laganà, 46 anni, fermato oggi dai carabinieri, si trovava a bordo di una Ford Focus in via Leucatia a Catania lo scorso 2 novembre. Con la sua auto aveva investito Costanzo, schiacciandolo contro il muro e poi colpendolo con calci e pugni, ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare la sua morte.

A scatenare la furia omicida di Laganà era stata una lite legata alla sfera privata. Il provvedimento di oggi arriva dopo le indagini svolte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante che avevano anche acquisito testimonianze sul posto.

Luogo del tentato omicidio piazza Vicerè, all’angolo tra le vie Leucatia e San Gregorio. I carabinieri hanno anche analizzato le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza attive nella zona teatro del fatto delittuoso. L’auto è stata individuata e si è risaliti al proprietario: la madre del fermato.

Dalle immagini è emerso che alla guida dell’auto non c’era la donna, ma il figlio che, messo alle strette dagli investigatori, ha preferito presentarsi spontaneamente in caserma dove, in compagnia del legale di fiducia, ha ammesso le sue responsabilità. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.