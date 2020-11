Messina: il corpo in vetrina, nuovo webinar con Volt

Nuovo appuntamento con il webinar di Volt Messina sul tema “il corpo in vetrina, tra miti e stereotipi di genere.” Appuntamento domenica 8 novembre alle 20.45 con il webinar che sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Volt Messina.

“La società ci ha educato a pensare e agire secondo modelli stereotipati – dichiara Veronica Pagano, promotrice del progetto – I due sessi sono percepiti come opposti e complementari. L’uomo deve essere virile, forte; la donna, a suo tempo, deve rispettare determinati canoni di comportamento ed essere subalterna all’uomo”.

Si tratta del terzo vento online organizzato dalla sezione messinese del partito paneuropeo Volt. Ancora una volta, interverranno tre rinomati professionisti dell’università di Messina. Si tratta del costituzionalista Stefano Agosta, del sociologo e docente di comunicazione Francesco Pira e della docente di discipline dello spettacolo e giornalista Katia Trifirò.

“Viviamo in una società complessa che, da un lato, decanta il diritto ad esibire il proprio corpo. Dall’altro, impone il rispetto di rigidi canoni di bellezza . prosegue Pagano –una società profondamente sessista che enfatizza gli stereotipi di genere in ogni ambito, anche in quello dello spettacolo. La violenza sulle donne è un fenomeno altrettanto complesso – conclude – Volt vuole andare alle radici del problema per meglio affrontarlo. Questa domenica ci onoreranno della loro presenza tre grandi esperti che analizzeranno il tema sotto ogni aspetto”.