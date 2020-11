Catania: controlli antidroga, controllo della squadra cinofili

Ieri mattina agenti della sezione volanti e della squadra cinofili hanno effettuato un accurato controllo degli spazi condominiali di alcuni palazzi in zona San Giovanni Galermo a Catania.

Grazie al fiuto dei cani poliziotto in un ascensore è stata trovata una busta contenente 8 grammi di marijuana. Un ulteriore controllo in un diverso palazzo ha permesso agli agenti di trovare due buste contenenti 222 grammi di cocaina in pietra e 35 dosi della stessa sostanza del peso di 11 grammi già pronte per la vendita. Tutta la sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.