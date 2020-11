Catania: chiede la conversione del permesso di soggiorno con un passaporto falso, fermato

Si è presentato ai poliziotti chiedendo la conversione del permesso di soggiorno con un passaporto falso. Per questo gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno arrestato un cittadino maliano T.M., 22 anni che si era presentato all’ufficio immigrazione per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per conversione da motivi umanitari a lavoro subordinato.

L’uomo ha esibito un passaporto che è risultato poi essere falso da un accurato controllo di polizia scientifica. Il giovane aveva alterato il passaporto sostituendo la pagina riportante la foto i dati anagrafici del titolare, particolare che non è sfuggito agli occhi attenti del poliziotto allo sportello.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi d’intesa con il locale gabinetto di polizia escientifica per individuare l’identità del soggetto che ha ceduto il proprio passaporto per consentirne la fraudolenta sostituzione.