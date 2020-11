Bronte (Ct): domani i funerali di Matteo e Fabiana, lutto cittadino

Domani, mercoledì 4 novembre, alle 12.00 Bronte tributerà il suo ultimo salute a Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, strappati alla vita e all’amore dei propri cari in un terribile incidente stradale nella notte tra l’uno e il due novembre.

In occasione dei funerali il sindaco di Bronte, Pino Firraraello ha proclamato il lutto cittadino e al comune saranno poste le bandiere a mezz’asta.

“Con lo strazio nel cuore – ha affermato il sindaco Firrarello – ho comunicato alla città la scomparsa di due giovani concittadini che hanno perso la vita in un tragico incidente. Bronte piange due ragazzi meravigliosi di cui conoscevamo la gioia, la spensieratezza, l’amabilità e l’immancabile sorriso della gioventù, sempre acceso tra le labbra.

Gesù le disse : Io sono la risurrezione e la vita: chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo (Giovanni 11:25-26). A nome di tutto il paese – continua il primo cittadino – mi stringo attorno al dolore dei cari, a cui va il nostro pensiero più affettuoso.