Gravina (Ct): trasporto disabili, pubblicato l’avviso per l’accreditamento del servizio

È stato pubblicato dal comune di Gravina di Catania l’avviso relativo all’accreditamento per l’affidamento del servizio trasporto disabili ammessi a terapie riabilitative.

L’avviso è rivolto agli enti appartenenti al terzo settore che possano implementare la filiera dei soggetti erogatori del servizio di trasporto dei disabili, ammessi alle terapie riabilitative, residenti nel comune di Gravina.

L’obiettivo, attraverso l’istituzione di un albo di enti accreditati, è quello di promuovere e migliorare i servizi attraverso l’obbligo, da parte dei possibili fornitori, di garantire livelli strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente.

I destinatari del servizio e i loro familiari possono esercitare il diritto di scelta tra gli enti che rispondono adeguatamente alle esigenze del beneficiario, nel rispetto del piano di assistenza individualizzato, redatto dall’Asp, congiuntamente al servizio sociale professionale.

A illustrare le modalità e i termini per presentare istanza di iscrizione all’Albo è stata l’assessore Valentina Cavallaro che ha dichiarato: “gli Enti interessati all’accreditamento dovranno presentare istanza entro il 16 novembre 2020 esclusivamente via posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo sociale.comunegravinact@legalmail.it. Il servizio, della durata di 36 mesi, sarà regolato dal “Patto di accreditamento” che prevede il riconoscimento di un titolo sociale nominativo (voucher) per ciascun trasporto (andata e ritorno), secondo l’articolazione del piano terapeutico e, comunque, in relazione agli effettivi giorni di frequenza, debitamente certificati dai centri riabilitativi. Ancora una volta è doveroso sottolineare il lavoro svolto dal 11° servizio e in particolare dal responsabile dottor Santo Lagona”.

L’avviso pubblico e tutta la documentazione relativa è disponibile su sito del Comune al seguente link → http://bit.ly/avviso_pubblico_trasporto_disabili.