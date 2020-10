Letojanni (Me): nasce il movimento “adesso” presieduto da Salvatore La Monica

E’ Salvatore La Monica il presidente del neo movimento “Adesso Letojanni” nato nella cittadina del messinese. Si tratta di un progetto inclusivo per rilanciare idee e proposte su turismo e cultura.

A spiegare le linee guida del progetto politico-culturale è lo stesso La Monica che dice: “mancava una piattaforma di confronto sui temi del rilancio per Letojanni. Un incubatore di idee e proposte pensate partendo dai temi del turismo, della cultura e dello sport.

In un momento in cui dobbiamo prestare attenzione alle norme sulla sicurezza, i social sono una straordinaria opportunità democratica di ascolto e proposizione. Ecco perché siamo partiti da lì – spiega La Monica – con un sito web che vuole proporsi come contenitore e raccogliere di proposte in grado di intercettare le esigenze dei cittadini.

Mi auguro – ha concluso – di poter essere riferimento per la mia comunità, non solo come imprenditore, ma anche come cittadino impegnato nell’azione civica. Riavvicinarsi alla politica e spendersi per il futuro della nostra città sono le motivazioni che spero molti giovani come me possano condividere. Voglio ringraziare chi ha contribuito alla nascita di questo progetto e ribadire il concetto di inclusività dello stesso: stiamo già lavorando ad una carta dei valori e a un manifesto di idee che vogliamo presentare alla città”.