Catania: il consigliere Cardello chiede di mettere in sicurezza le vie Casse e Villini a mare

Due strade con un manto stradale in pessime condizioni che aspettano da troppo tempo i lavori di bitumazione definitiva. Sono le vie Acque Casse e Villini a mare poste sotto la lente d’ingrandimento del consigliere del II municipio, Andrea Cardello che chiede al comune dei lavori per la loro messa in sicurezza.

“Sono stato chiamato dagli abitanti letteralmente inferociti per questa situazione – afferma Cardello – Le vie sono state interessate dai lavori di congiungimento del collettore fognario. Interventi sospesi poco dopo per mancanza di fondi. Così la ditta ha coperto le strade in modo approssimativo ed oggi queste due vie sono percorsi di guerra”.

Cardello in merito ha presentato un’interrogazione al vice sindaco e all’assessore di competenza per capire modalità e tempistiche di ripristino del manto stradale e soprattutto per comprendere per chi sono le responsabilità di tutto questo visto che, come sempre, a pagare sono i cittadini”.