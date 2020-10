Catania: in viaggio con Ulisse alla villa Bellini con BIAS

Inaugurato il vernissage della tappa di BIAS a Catania. Presentato in anteprima alla Cavallerizza dell’Istituto Incremento Ippico di Sicilia presieduto da Caterina Grimaldi di Nixina, diretto da Alfredo Alessandra, ed alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Catania Barbara Mirabella e di numerose autorità e operatori del mondo equestre, lo spettacolo di arte, musica e teatro equestre con la regia di Chiara Modìca Donà dalle Rose. La performance andrà in scena il 3 ottobre al Parco delle Carrozze di Villa Bellini : “The game of time: in viaggio con Ulisse”.

Lo spettacolo è l’ultima tappa siciliana della BIAS 2020 sul tema del gioco che proclama la prossima edizione 2022 in cui la città etnea avrà un ruolo principe www.bias.institute

In scena alla Cavallerizza le opere dell’artista Rosa Mundi, le spettacolari Sfere Armillari, che dal 1992 diffonde le sue opere preferendo non rivelare la sua immagine, restando di fatto anonima ai più che non la conoscono divulgando un concetto di arte fortemente legata al contenuto, alla spiritualità Kandiskiana ed alla materia (vetro, tempera e sostanze naturali provenienti dalla viscere del mare) piuttosto che alla affermazione mediatica e meramente glamour degli artisti di oggi.

E’ una vera controtendenza da non confondere con l’anonimato di Bansky che opera in incognito per ragioni giuridiche completamente diverse, ossia il divieto di operare senza autorizzazione su muri pubblici e privati. Rosa Mundi ( www.rosamundivisualart.com) per questa opera ha portato in scena anche gli amici Alviti, Patrizio e Cristiano, con due angeli caduti dal firmamento. Queste opere saranno in scena alla Villa Bellini a coronare la musica del compositore e violinista Mario Bajardi che accompagnerà l’intero spettacolo, le meravigliose figure e le movenze di alto teatro equestre di Giuseppe Cimarosa con gli incredibili cavalli Cesar e Zingaro Sunny Jim ( un unicum nel panorama nazionale italiano), il bel canto della catanese Claudia Ceraulo diplomata al conservatorio Bellini accompagnata da Giovanni Pappalardo e da , le dolci movenze della ballerina Mariele Chiara, e il coinvolgente cunto di Salvo Piparo con gli strumenti della tradizione siciliana di Michele Piccione, in scena i vestiti di haute couture di Carmine Vallone e le borse ed accessori di Alef Bags di Milano, presente in contemporanea al Design e Moda Week di Milano.

La Fondazione Donà dalle Rose e WISH World International Sicilian Heritage, dopo avere animato ed aperto numerosi luoghi a Palermo e nel versante occidentale della Sicilia con attività di spessore culturale, dalla BIAS biennale internazionale di arte contemporanea alla “Via dei librai” e tante altre iniziative nel primo ventennio di questo millennio, oggi arriva anche a Catania con tanti progetti ed idee, unendo con un sottile filo invisibile ma forte ed indissolubile la Sicilia a Venezia, a Milano ed al resto del mondo con un unica parola chiave: l’arte.

Si ringrazia il Comune di Catania, con il direttore arch. Marina Galeazzi, e la Direzione dell’istituto Incremento Ippico di Sicilia.

Nel corso della preview realizzato il primo ottobre presso la cavallerizza dell’Incremento Ippico di via Vittorio Emanuele, l’associazione Sommelier italiana e Terra Errante di Biagio Rantuccio ha solleticato i palati degli ospiti con una degustazione di vini e prodotti tipici siciliani che hanno reso ancora più speciale la serata di presentazione dell’evento. Lo spettacolo è completamente gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Appuntamento questa sera alle 19.30 a villa Bellini a Catania. Obbligatoria una semplice iscrizione con i dati personali sul sito www.bias.institute.