Messina: eletto il nuovo consiglio di medici e odontoiatri

È stato eletto a Messina il nuovo consiglio dell’ordine di medici e odontoiatri di Messina. Con 1408 votanti, è stato confermato presidente Giacomo Caudo. Dopo un’intensa e partecipata tre giorni elettorale che ha permesso il superamento del quorum prefissato con un’affluenza di 1480 votanti e solo 27 schede bianche.

Confermata in modo plebiscitario la lista del presidente Giacomo Caudo che è stata rinnovata nella composizione dei suoi membri con un 40% di new entry. A partire dalla professoressa Francesca Granata, eletta vicepresidente. Per la prima volta nella storia dell’ordina è una donna a ricoprire il secondo incarico più importante dell’ordine.

“In questa tornata elettorale ho voluto rinnovare buona parte dei componenti del consiglio – spiega Caudo – e dare alle donna un ruolo da protagoniste. La vicepresidenza alla professoressa Granata è un segnale prezioso in tale direzione”. Largo spazio anche ai giovani con la presenza nell’esecutivo, in qualità di consigliere tesoriere, di Fabrizio Sottile al fianco del consigliere segretario Salvatore Rotondo. In rappresentanza della componente giovanile nel consiglio anche il 32enne Giuseppe Zagami.

Gli organi, che si sono insediati subito dopo lo spoglio, nella giornata di martedì, entreranno in carica nel prossimo gennaio per il quadriennio 2021/2024. Qui di seguito gli eletti. Per il consiglio: Salvatore Cardali, Giacomo Caudo, Giovann Genitori, Francesca Granata, Santi Inferrera, Aurelio Lembo, Stefano Leonardi, Mario Pollicita, Placido Romeo, Salvatore Rotondo, Carmelo Salpietro Damiano, Angela Silvestro, Fabrizio Sottile, Carmelo Staropoli e Giuseppe Zagami. Per il collegio dei revisori dei conti eletti: Antonino Campisi e Alberto Noto, effettivi e Gaetano Cincotta, supplente.

Si è rinnovata anche la Commissione dell’Albo degli Odontoiatri provinciale per il quadriennio 2021-24 con una ampissima partecipazione degli Iscritti. Confermato presidente Giuseppe Renzo che ha detto. “il successo ottenuto conferma il gradimento dei colleghi per il lavoro svolto in un periodo difficilissimo per la nostra professione e deve essere considerato un ulteriore, forte incentivo per proseguire con sempre maggiore impegno nella rappresenta della professione”. Eletti anche il professore Giuseppe Lo Giudice, vicepresidente CATO e i dottori Michele Tedesco, Antonio Spatari e David Rizzo.