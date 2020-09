Una 28enne di Maniace, nel catanese, è stata denunciata dalla stazione locae dei carabinieri per combustione illecita di rifiuti. I militari stavano effettuando un servizio perlustrativo quando si sono diretti in quella direzione per accertarne le cause.

Giunti in viale Sant’Andrea i carabinieri hanno sorpreso la donna mentre distruggeva con il fuoco una considerevole quantità di tubi in PVC normalmente utilizzati per l’irrigazione delle colture.