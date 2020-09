Licodia Eubea (Ct): inseguiti dai carabinieri abbandonano l’auto con 8 quintali di uva rubata

Inseguiti dai carabinieri, hanno abbandonato un’auto con 8 quintali di uva rubata. È successo a Licodia Eubea, nel catanese, dove i carabinieri della compagnia di Caltagirone sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto di un grosso quantitativo d’uva.

Grazie alla stretta collaborazione tra l’arma e i proprietari dei fondi agricoli, i carabinieri hanno appreso che nella sereata precedente due auto, nelle stradine di campagna di Licodia Eubea, avevano effettuato degli strani movimenti.

L’equipaggio della pattuglia, intuendo il percorso che avrebbero fatto le due auto, ha attuato un posto di controllo sulla statale 514, nei pressi del bivio Sciri di Sotto dove intorno alle 02.00 hanno notato i veicoli segnalati: una Ford Fusion e una Lancia Lybra grigie mentre si avvicinavano da Ragusa verso Catania. Imposto l’alt ai malviventi, questi ultimi hanno optato per una rocambolesca fuga.

Il guidatore della Lancia Lybra è riuscito a dileguarsi perché coadiuvato dal complice sulla Ford Fusion che ha interposto la sua auto con la gazzella. Ma quest’ultimo ha attuato una guida dissennata e pericolosissima che avrebbe potuto causare una tragedia. Il malvivente, pur di scappare, ha preferito percorrere a gran velocità la statale a fari spenti e in contromano, tentando più volte di speronare la gazzella, fortunatamente non riuscendovi solo per l’abilità dimostrata dal carabiniere alla guida.

Vista l’impossibilità di far andare fuori strada l’auto dei militari, il malvivente ha deciso di sfruttare il vantaggio datogli dall’oscurità lanciandosi dall’auto in corsa mentre quest’ultima ha poi abbattuto il muro di recinzione terminando la sua corsa in un agrumeto. L’auto conteneva al suo interno circa 800 kg di uva e non risultava esseres stata rubata. Proseguiranno dunque le indagini per risalire al proprietario dell’automobile.