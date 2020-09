Belpasso (Ct): cava abusiva sequestrata dai carabinieri

I carabinieri del Noe di Catania hanno trovato e sequestrato una cava abusiva di estrazione di basalto lavico a Belpasso, nel catanese. L’area, di circa 20.000 metri quadrati, pur essendo sottoposta a tutela del vincolo paesaggistico, continuava ad essere sfruttata per l’estrazione illecita di materiale lavico destinato al commercio per il taglio e la lavorazione, il tutto senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri sul loco hanno sorpreso quattro persone impegnate nelle operazioni delle estrazioni abusive di basalto lavico mediante l’impiego di due escavatori, un mezzo speciale di cava munito di “forconi” per il caricamento dei blocchi lavici ed un autoarticolato predisposto per il trasporto degli stessi.

Il proprietario non è stato in grado di mostrare alcuna autorizzazione valida e per questo tutti i mezzi trovati ad operare sul posto sono stati posto sotto sequestro. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per conduzione non autorizzata di cava su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico. Allo stesso sono state contestate anche ulteriori violazioni penali relative all’omessa denuncia dell’inizio dei lavori di cava alle competenti autorità e alla mancata nomina del direttore dei lavori e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista per le attività del settore estrattivo.