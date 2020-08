Gravina (Ct): buoni spesa, pubblicato avviso per la convenzione con i negozi

È stato pubblicato a Gravina di Catania l’avviso per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali convenzionati per l’accettazione dei buoni spesa utilizzabili da parte dei cittadini bisognosi. Lo rendono noto il sindaco Massimiliano Giammusso e l’assessore ai servizi sociali, Valentina Cavallaro.

“Continuiamo ad attuare le misure di sostegno socio assistenziale per l’emergenza per assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari residenti che si trovano in stato di bisogno – ha commentato il sindaco – così come individuati dai servizi sociali del nostro comune. A queste famiglie, così come dispone la normativa regionale, verranno erogati i buoni spesa per le esigenze di generi alimentari e di prodotti di prima necessità”.

“Con questo avviso pubblico avviamo la procedura per raccogliere le adesioni degli esercizi commerciali interessati a stipulare la convenzione con il Comune per l’accettazione dei buoni – ha spiegato l’assessore Cavallaro – possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità e dunque i supermercati, gli ipermercati, i mini market; le farmacie e le parafarmacie, le rivendite bombole del gas, le rivendite di pasti pronti da asporto e le rivendite di prodotti per l’igiene personale e domestica”.

L’avviso pubblico, lo schema di convenzione e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul sito istituzionale del Comune a questo link: https://bit.ly/2QqsJP9. In fase di prima implementazione dell’elenco le istanze di adesione dovranno pervenire entro il 21 settembre 2020 e dovranno essere inviate esclusivamente via Pec (posta elettronica certificata) ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it .

“Desidero ancora una volta sottolineare lo straordinario lavoro svolto dai nostri servizi amministrativi – ha concluso il primo cittadino – e in particolare l’Ufficio Piano legge 328/2000 retto dalla dottoressa Giusy Scalia”.