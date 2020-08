Catania: due denunciati dalla polizia di frontiera

Lo scorso 5 agosto una passeggera all’aeroporto di Catania, in procinto di intraprendere un viaggio aereo, con volo della compagnia Wizzair, diretto a Varsavia a Polonia, subiva il furto del proprio portafogli contenente documenti e 690 euro in contanti.

Denunciato il furto all’ufficio di polizia della frontiera, il personale dipendente, tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, riusciva ad individuare in una giovane coppia gli autori del reato che, impossessatisi del portafogli, si dirigeva nella toilette della sala partenze dove, privandolo del denaro al suo interno, se ne sbarazzavano. La coppia, certa di averla fatta franca, si imbarcava su un volo diretto a Lampedusa.

Da ulteriori indagini, si riusciva a risalire all’identità dei giovani. Si tratta di S.D., 33 anni e N.S., 24 anni e a loro nome risultava una prenotazione aerea per il rientro a Catania con un volo proveniente da Lampedusa fissato per il 10 agosto. Gli agenti proprio per questa data hanno approntato un mirato servizio per intercettarli.

Una volta sbarcati ed individuati, i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso tra loro.