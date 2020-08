Gravina (Ct): iniziati i lavori di rifacimento del terreno di gioco del campo comunale

Sono iniziati a Gravina di Catania i lavori di rifacimento del terreno di gioco del campo comunale. Lo comunicano il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e alle manutenzioni Rosario Condorelli.

“Si tratta di un primo intervento in vista della prossima stagione sportiva che vedrà protagoniste l’Asd junior Catania e il Gravina calcio, società che dal 2018 ha riportato il nome della nostra città nel mondo calcistico” commenta il primo cittadino.

“In questa fase – spiega il vicesindaco Condorelli – stiamo realizzando la fresatura del fondo che verrà poi riempito con nuova terra e livellato, verrà effettuata anche la pulizia delle caditoie. Ringrazio il responsabile del quinto servizio manutenzioni Salvatore Contraffatto a tutti i componenti del servizio per il continuo lavoro che svolgono quotidianamente per il miglioramento del nostro territorio”.

Soddisfazione per l’inizio dei lavori è stata espressa anche da Luca Taormina, delegato del sindaco nella consulta comunale per lo sport e vicepresidente del Gravina calcio. “Grazie alla forza di volontà e all’impegno del presidente Ivan Santapaola siamo riusciti a costruire una società che porta il nome della città di Gravina – spiega Taormina – che della squadra gravinese è anche capitano, quest’anno abbiamo fatto un ottimo campionato in terza categoria concluso con zero sconfitte. Ringrazio l’amministrazione comunale e il sindaco Massimiliano Giammusso per l’attenzione che ha dimostrato nei riguardi dello sport sin dal suo insediamento”.

“Continuiamo a lavorare, insieme all’assessore con delega allo sport Maria Battaglia, a sostegno di tutte le discipline sportive, presenti grazie alle tante realtà che operano a Gravina. Ricordo che la nostra amministrazione – conclude il sindaco – ha ottenuto il finanziamento ministeriale di 500 mila euro del bando “sport e periferie” e l’ufficio lavori pubblici sta lavorando all’esecutività del progetto che consentirà, nei prossimi anni, di procedere alla ristrutturazione dell’impianto sportivo, con la realizzazione del parcheggio annesso e la strada di servizio”.