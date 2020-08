Capo d’Orlando (Me): Caterina Ingoglia alla guida dell’Antiquarium

“L’archeologia non è una scienza chiusa, riservata ad una élite di persone, ma deve essere partecipata, rivolta a tutti, perché le radici di un popolo e di un territorio appartengono a tutti”. E’ la dichiarazione della professoressa Caterina Ingoglia, professore associato di metodologia della ricerca archeologica presso il dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’università degli studi di Messina, , nuova direttrice scientifica dell’antiquarium Agatirnide e come esperta in materia di archeologia del comune di Capo d’Orlando.

“Penso – ha detto ancora la professoressa Ingoglia – ad una progettualità in grado di coinvolgere le scuole e l’Università, penso ad un lavoro finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione e ad una fruizione più ampia possibile per i cittadini e per i turisti. Quello dei Nebrodi è un territorio ricchissimo e straordinario da un punto di vista archeologico che ha il parco di Tindari come riferimento. Capo d’Orlando, con la villa romana e questo antiquarium tutto da scoprire e valorizzare rappresenta una attrattiva di grande richiamo e una validissima integrazione all’offerta di turismo balneare”.

Il sindaco Franco Ingrillì ha ringraziato la professoressa Ingoglia per la disponibilità e ha evidenziato che questo incarico “va nella direzione già intrapresa un anno fa con la produzione del video-documentario “Agatirno raccontata” realizzato dallo Spazio LOC in collaborazione con la città metropolitana di Messina e la consulenza dello storico Franco Ingrillì. Abbiamo il dovere di stimolare i giovani alla conoscenza delle nostre radici per riappropriarci della nostra identità. Il progetto di valorizzazione dell’Antiquarium con il lavoro della Professoressa Ingoglia compirà un deciso salto di qualità a beneficio dell’economia turistica di Capo d’Orlando e di tutti i Nebrodi”.

Alla conferenza stampa, ospitata proprio nei locali dell’Antiquarium “Agatirnide”, sono intervenuti anche l’Assessore Fabio Colombo, il Presidente del Consiglio Carmelo Galipò e il delegato alla cultura Giacomo Miracola.