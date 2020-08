Milazzo (Me): mare sicuro, 13 multe

Vedette della guardia costiera di Milazzo, nel messinese, hanno elevato 13 sanzioni amministrative a carico di conduttori di unità da diporto che si sono resi responsabili di comportamenti illeciti. In particolare, sono state accertate 9 violazioni nell’area marina protetta Capo Milazzo per ancoraggio in area non consentita, con riferimento al disciplinare che regolamenta la fruizione dell’area.

L’attività di vigilanza espletata anche all’interno della riserva naturale orientata Laghetti di Marinello ha portato all’accertamento e alla contestazione di altre 3 sanzioni amministrative per violazione del regolamento della riserva e per navigazione sotto costa di unità da diporto.

Numerosi controlli sono stati eseguiti anche presso gli stabilimenti balneari per verificarne il rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell’ordinanza balneare. Durante le verifiche sono state accertate e contestate due violazioni inerenti il servizio di salvamento e, in un caso, è stata adottata apposita diffida all’immediata sospensione della balneazione fino al ripristino del servizio garantito dalla presenza di due assistenti bagnanti.

Il personale della guardia costiera, inoltre, ha accertato in località Torregrotta l’esecuzione di lavori da parte di un privato di movimentazione e livellamento terra ed alterazione e danneggiamento del naturale profilo del litorale in area sottoposta a tutela paesaggistica e in assenza della prevista autorizzazione. Il responsabile dell’illecito è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Inoltre, a seguito di un’ulteriore verifica demaniale in uno stabilimento balneare, sono state accertate innovazioni non autorizzate e non conformi alla vigente concessione demaniale marittima, anche in questo caso il titolare è stato denunciato.

La capitaneria di porto guardia costiera di Milazzo, nel confermare la propria presenza lungo il litorale di giurisdizione per salvaguardare la vita umana in mare a tutela della sicurezza della balneazione, sicurezza della navigazione del diporto nonché dell’ambiente marino costiero, rammenta che il numero blu 1530 d’emergenza in mare è un servizio gratuito attivo 24 ore su 24 ed utilizzabile da rete fissa e mobile.