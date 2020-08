Messina: la Cisl aderisce al flash mob per le infrastrutture al Sud

“L’iniziativa di venerdì è una battaglia della comunità messinese. Non bisogna dargli alcun colore politico altrimenti si rischia di perdere di vista qual è il vero obiettivo, ovvero quello delle infrastrutture”. A dirlo, a margine della conferenza stampa di presentazione del flash mob per le infrastrutture al Sud, è stato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi che ha dato l’adesione del sindacato all’iniziativa organizzata da Rete Civica.

“Un territorio infrastrutturato dà opportunità, crea sviluppo ed occasioni di industrializzazione grazie alla moderna tecnologia ed ai nuovi impatti ambientali che coniugano salute e sicurezza – ha aggiunto – Non possiamo continuare a raccontare di giovani che vanno via, non possiamo permetterci di continuare a lamentarci per il mantenimento dei posti di lavoro e per le difficoltà della produzione industriale e commerciale. Dobbiamo dare alle imprese le condizioni strutturali per continuare ad operare sul territorio, così da fare ritornare chi è stato costretto ad andare via evitando la desertificazione sociale e il grido di lamento delle persone, diventato a queste latitudini, quasi una parte inscindibile del dna”.

Alibrandi si è rivolto anche ai rappresentanti politici che parteciperanno all’iniziativa. “Spero in una presa di coscienza di tutti i parlamentari siciliani e nazionali per tutelare il territorio. Diventi, questa, una iniziativa della città, non una campagna di partito o di orientamento politico. Il Ponte sullo Stretto non è il tema principale dell’iniziativa ma, sia chiaro, che sul Ponte non ci può essere divisione. È un’opera che serve, la continuità territoriale stabile è una condizione basilare per rilanciare l’economia sul territorio. Non possiamo assistere a tanti annunci ed a nessuna opera realizzata. Le risorse ci sono, mettiamo da parte le lamentele e proviamo a stare tutti insieme per il bene del territorio. Si deve creare una comunità vera”.